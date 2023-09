Nella giornata di ieri, il Comandante Provinciale di Latina, Colonnello Lorenzo D'Aloia, a conclusione del suo intenso periodo triennale di comando alla guida dell'Arma nel capoluogo pontino, ha rivolto un caloroso saluto di commiato, ai militari della dipendente Compagnia Carabinieri di Formia. Il Magg. Michele Pascale, facendo gli onori di casa, ha accolto il Comandante unitamente agli altri Ufficiali della Compagnia e della Tenenza di Gaeta, i Comandanti di Stazione ed i Carabinieri della sede.

Il Comandante D'Aloia, che si accinge a raggiungere la capitale per altri importanti incarichi, con non poca e sincera emozione, ha salutato i militari presenti, verso i quali ha sempre manifestato un'attenta ed umana vicinanza, cercando di soddisfarne i bisogni personali e professionali, esternando loro la sua piena gratitudine per l'impegno profuso ed i brillanti risultati conseguiti protesi al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e degli interessi illeciti della delinquenza comune, in un territorio quale quello del sud pontino, particolarmente esposto a tali problematiche, palesando il suo sincero attaccamento per questa provincia ricca di storia e di risorse, di cittadini onesti ed operosi di cui serberà un duraturo ricordo.