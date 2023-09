Alla luce delle sue condotte illecite, lo stesso è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio nonché per oltraggio, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale.

Sul posto è stato accertato che un paziente appena dimesso dal Pronto Soccorso avrebbe preteso di essere accompagnato da un'autoambulanza presso la propria abitazione, ubicata peraltro in altro comune.

La Questura di Latina nel corso della trascorsa notte è intervenuta presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Dono Svizzero" di Formia, ove era stata segnalata una aggressione ai danni della Guardia Particolare Giurata in servizio di vigilanza.

