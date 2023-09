Un violento scontro tra una moto e due auto si è verificato stasera sulla Pontina all'altezza di Campoverde. L'incidente si è verificato al chilometro 53 in direzione Roma, nello scontro l'uomo in sella alla moto ha riportato diverse ferite e per questo è stato trasportato al pronto soccorso da un'ambulanza del 118. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, pesanti le ripercussioni sul traffico con code per diversi chilometri.