Una donna ospite all'interno di un centro protetto ha rischiato di essere portata via dalla struttura contro la sua volontà. Solo il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha permesso di scongiurare il peggio.

Il fatto è accaduto nelle scorse giornate in una struttura di accoglienza per vittime di stalking o violenze. La donna di nazionalità straniera avrebbe subito vessazioni e violenze dal suo ex partner. Il condizionale in questa storia è d'obbligo perché al momento sono poche le informazioni trapelate, vista la delicatezza dell'accaduto. Da quanto si è appreso la donna sarebbe arrivata nella casa nel territorio pontino qualche settimana fa (da un altro comune), a seguito dell'allontanamento disposto dall'autorità per motivi di sicurezza.

Ma nonostante le restrizioni e le misure adottate per tutelare la donna, alcune persone - di nazionalità nordafricana - sarebbero riuscite a rintracciare l'indirizzo del centro, presentandosi all'esterno della struttura con l'intento - secondo le informazioni raccolte in queste ore - di portare via la donna. A quel punto, dall'interno del centro è stato lanciato l'allarme, richiedendo aiuto alla Polizia di Stato. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato queste persone all'esterno e sono state prontamente allontanate. La donna sotto choc è stata ascoltata dagli inquirenti.