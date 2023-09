Ennesimo incendio di rifiuti nella notte a Latina. Nel centro città si è sentito forte l'odore di immondizia bruciata a partire dalla mezzanotte a causa del vasto rogo che ha interessato i cassonetti di viale Giulio Cesare, strada che costeggia le autolinee della città. Fiamme che per essere domate hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Latina.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli