Viene ammesso al primo anno della scuola dell'Infanzia ma a pochi giorni dalla campanella iniziale viene comunicata l'esclusione del bambino. E' questo ciò che è accaduto a una famiglia per l'iscrizione del figlio all'asilo della scuola di Campoverde, plesso che fa parte dell'istituto comprensivo "Giacomo Matteotti" di Aprilia.



Un dietrofront che ha provocato notevole rabbia tra i genitori e i loro amici, facendo scattare una protesta per contestare quanto successo in questi ultimi giorni. «A luglio sono state pubblicate le ammissioni o meno dei bambini, comunicandolo ad ogni singolo genitore via mail. I bambini ammessi - ci spiegano - appaiono nell'elenco con la scritta ammesso/a, nel frattempo i genitori prendono nuovi impegni lavorativi ma si sentono abbastanza sereni perché sono certi che i propri bimbi saranno al sicuro e cominciano così un percorso educativo, sociale e di condivisione con altri bambini. I genitori dei figli ammessi vengono contattati dal servizio mensa per creare un account sul portale e pagare il servizio mensa».