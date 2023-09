La comunità di Fondi è sotto shock per quanto avvenuto nella serata di venerdì dopo le 22, quando in via Mola di Santa Maria un uomo di 37 tunisino è stato malmenato e accoltellato in vari punti del corpo e poi lasciato sdraiato a terra tra il sangue su un attraversamento pedonale, dinanzi alle scuole che si trovano di fronte al costruendo teatro comunale e il parcheggio dell'area mercato.

Sulla vicenda su cui stanno indagando i carabinieri di Fondi coordinati dal comandante della Compagnia di Terracina Saverio Loiacono vige il massimo riserbo, mentre, per risolvere il giallo le indagini sono partite dai possibili conoscenti della vittima che rimane ricoverata presso l'ospedale di Formia non in pericolo di vita ma con una prognosi di 30 giorni. In città, comunque, non si parla d'altro. Non è la prima volta che risse tra stranieri, anche in pieno centro urbano, si trasformano in fatti di immotivata violenza anche grave, ma questa volta a lasciare tutti di sasso sono state anche le condizioni in cui è stato ritrovato l'uomo al momento in cui sono scattati i soccorsi: ovvero semi nudo con solo dei bermuda addosso e riverso a terra nel suo stesso sangue.