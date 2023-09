La segnalazione di una persona intenta a fare il bagno in una splendida domenica settembrina ha creato, all' incirca alle 12, non poca agitazione sul litorale di Sant' Agostino dove in tanti hanno scelto di trascorrere uno degli ultimi giorni di vacanza o di pausa dal lavoro. L' uomo ha indicato un punto del mare dove avrebbe visto quella che poteva sembrare una mina. Da lì l' allarme e l' arrivo presso il Bagno n.21 denominato "Mino Group" degli agenti del Commissariato di Polizia e dei militari della Capitaneria di Porto. Immediato l' ordine di uscire dall' acqua con divieto assoluto di balneazione almeno fino a quando non si fosse capito se si trattava effettivamente di una mina. Per effettuare la necessaria verifica sul posto è giunto l' operatore tecnico subacqueo Salvatore Gonzales sommozzatore del compartimento Marittimo, il quale ad una cinquantina di metri lineari dalla linea di costa ha individuato ad una profondità di 3 metri quello che verosimilmente era un ordigno bellico. Lo stesso sub poi continuando ad ispezionare il fondale ha individuato, ad una ventina di metri di distanza dal primo, un secondo ordigno. Si tratterebbe di due " Tellermine 43," mine esplosive anticarro tedesche con cassa in acciaio utilizzate durante la seconda guerra mondiale.