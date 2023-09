Le attività descritte verranno ripetute nei prossimi giorni, anche in altre aree della provincia pontina.

Nel corso delle attività una persona è stata denunciata perché responsabile di minaccia aggravata, mentre nei confronti di altri due individui residenti in altra regione il Questore ha adottato la misura del divieto di ritorno e conseguente rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

Sono state complessivamente identificate 491 persone, controllati 302 veicoli, realizzati 25 posti di controllo, esaminate due attività commerciali e sono state comminate 6 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con il sequestro amministrativo di un'autovettura e il ritiro di una carta di circolazione.

