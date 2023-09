Proseguono i servizi del controllo del territorio da parte della Compagnia Carabinieri di Formia, attività finalizzata alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio e la persona. Nelle scorse ore, i militari hanno deferito in S.L. un 23enne originario di Roma senza fissa dimora, gravato da precedenti di polizia, per indebito utilizzo di carta di credito oggetto di furto commesso in danni di un 48enne di Formia. A seguito di perquisizione personale è stato anche segnalato alla competente autorità amministrativa per essere stato trovato in possesso di gr. 2.25 di hashish.