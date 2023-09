La comunità di Fondi è ancora sotto shock per quanto avvenuto nella serata di venerdì dopo le 22, quando in via Mola di Santa Maria un uomo di 37 tunisino è stato malmenato e accoltellato in vari punti del corpo e poi lasciato sdraiato a terra tra il sangue su un attraversamento pedonale, dinanzi alle scuole che si trovano di fronte al costruendo teatro comunale e il parcheggio dell'area mercato. Sulla vicenda su sono state avviate da subite le indagini dei carabinieri di Fondi coordinati dal comandante della Compagnia di Terracina Saverio Loiacono che hanno portato all'arresto un 37enne di nazionalità straniera resosi responsabile del reato di lesioni aggravate in danno di un altro cittadino straniero.

I fatti che hanno portato all'arresto sono riconducibili ad una lite durante la quale l'uomo, nei cui confronti vige il principio di innocenza previsto dell'art. 115 del cpp, ha attinto la parte con numerosi fendenti.

I fatti sono stati rappresentati al PM di turno presso la Procura di Latina che ha disposto gli arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento.