Una segnalazione nel pomeriggio ha fatto scattare l'intervento immediato degli agenti del Commissariato di Terracina. «Ho sentito diversi colpi di pistola», ha detto al telefono una persona che vive nel tratto finale della lunga via delle Arene, a nord del centro abitato, a un passo dalla rotatoria he conduce anche alla Pontina. Sette le detonazioni udite nel locale "Pagoda", il locale oggi abbandonato e che in passato ha visto succedersi attività ricettive e di ristorazione. «Lì dentro accade di tutto» è lo sfogo di diversi residenti che parlano di spaccio di droga e prostituzione. Sul posto gli uomini della Scientifica per i rilievi del caso. Non si esclude alcuna pista investigativa.