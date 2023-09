Negli ultimi tempi non si erano registrati più episodi di violenza tra i giovani, almeno non abbastanza gravi da destare l'attenzione delle forze di polizia, ma il fenomeno del bullismo in realtà non si è mai sopito. Ne è la prova quanto è successo nella tarda serata di domenica nei pressi del parco "Falcone e Borsellino" nel centro di Latina, in una zona che in passato aveva già fatto da scenario ai casi di violenza tra giovanissimi: poco dopo le 22, quando la città era ancora piena di persone che passeggiavano, al centro di un gruppo di adolescenti si è consumata quella che i pochi testimoni hanno descritto come un'aggressione ai danni di un ragazzo da parte di più coetanei. All'arrivo delle pattuglie di Polizia e Carabinieri i protagonisti della zuffa si erano già dileguati in fretta, ma la pronta segnalazione di alcuni passanti ha consentito comunque agli investigatori della Questura di tenere conto dell'accaduto e raccogliere alcune informazioni utili per monitorare questo nuovo fermento nel mondo degli adolescenti.

L'episodio si è registrato tra via Nazario Sauro e il parcheggio di piazzale Silvio D'Amico alle spalle dell'ex Consorzio Agrario e del teatro, una zona di ritrovo per diversi gruppi di giovani, dove in passato i bulli avevano già colpi.