E' stata condannata ad un anno con pena sospesa T.P., 48enne di Aprilia responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre. Una pena minore rispetto alla richiesta di 4 anni del Pubblico Ministero Simona Gentile. Questo è quanto deciso dal giudice Giuseppe Cario al termine dell'udienza svolta ieri mattina presso il tribunale di Latina.

I fatti risalgono a luglio 2020, quando la 48enne - al termine di una discussione - ha aggredito in casa sua madre a seguito del ripetuto rifiuto di consegnarle la somma di 150 euro. Una richiesta degenerata in aggressione, al termine della quale la figlia avrebbe anche minacciato di dare fuoco alla madre se non avesse ottenuto il denaro. Una situazione che aveva portato la vittima ad avere paura per la propria incolumità, tanto da chiedere aiuto alle forze dell'ordine che, dopo l'intervento presso l'abitazione, ha ricostruito l'intero accaduto nelle settimane successive. E proprio ieri, prima della pronuncia della sentenza, la madre è stata ascoltata in aula e ha espresso il suo perdono nei confronti della figlia.