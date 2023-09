Un camion perde un carico d'olio sulla rampa di uscita della Pontina, poi con l'asfalto scivoloso e le auto incolonnate si verificano due incidenti in pochi minuti. E' una stata una mattinata caotica quella vissuta ieri in via Mascagni all'altezza della McDonald's, tale da richiedere l'intervento degli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale di Aprilia per mettere in sicurezza l'area dopo la sversamento d'olio e rilevare due scontri. Tutto è accaduto poco dopo le ore 12 quando un'autocisterna ha perso un carico d'olio uscendo della Pontina, probabilmente a causa dell'asfalto scivoloso una vettura non è riuscita a frenare in tempo e ha preso il camion. Per questo è stato necessario l'intervento del personale della Polizia Locale, che ha eseguito i rilievi e ha interdetto l'area per permettere i lavori di ripristino del manto stradale. A causa dello sversamento e del sinistro si è così creata una lunga coda di mezzi incolonnati sulla rampa della Pontina, sia in entrata che in uscita.

E poco dopo si è registrato un secondo incidente quando una vettura ha centrato una moto che stava passando. A causa dell'impatto il centauro è caduto a terra dolorante e per questo è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del 118, che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso della casa di cura Città di Aprilia. Sul posto per rilevare l'incidente sono così intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno portato in deposito la motocicletta. A causa della perdita d'olio è stato necessario l'intervento di una ditta specializzata per evitare altri pericoli per gli automobilisti, così il Comune è prontamente intervenuto con il servizio della ditta Sicurezza e Ambiente che ha mandato sul posto tre centri logistici (Damacar, Zompatore e Salvatori) per ripristinare la pulizia del manto stradale.