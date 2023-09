La chiusura di Rida Ambiente unita alle cattive abitudine di alcuni cittadini che abbandonano le buste in mezzo alla strada creando gravi pericoli igienico sanitari sono un mix micidiale che sta relegando la città di Latina a livelli di degrado mai registrati prima. Intere aree del centro ancora nella giornata di ieri erano invase di sacchetti della spazzatura come le foto di questo servizio documentano (le ultime fatte nel pomeriggio). Da via Villafranca alla zona dello stadio da via Emanuele Filiberto a tutta l'area tra via San Carlo da Sezze e il centro le zone non servite dal porta a porta sono diventate vere e proprie discariche e l'invito del Comune di qualche giorno fa a tenere l'indifferenziato in casa è stato totalmente inascoltato.

Da oggi e nei prossimi giorni la situazione dovrebbe tornare alla normalità perché dopo la riapertura dell'impianto di Rida Ambiente e il recepimento delle analisi chieste sui rifiuti di Latina, Abc da ieri ha ripreso i conferimenti. Lo ha comunicato l'azienda stessa scrivendo: «Dall'11 settembre è ripreso il servizio di raccolta dell'indifferenziato stradale. A seguito della richiesta di Rida Ambiente, ABC Latina ha da subito provveduto ad effettuare e trasmettere le analisi merceologiche necessarie e, già dalla giornata odierna, la frazione indifferenziata sarà raccolta dai cassonetti stradali e conferita a Rida. Nel corso della settimana la situazione tornerà, gradualmente, alla normalità. Si ricorda che, nelle aree servite dal nuovo porta a porta, è già ripartito il servizio di raccolta del secco indifferenziato».

Abc invita ancora una volta, la cittadinanza a non abbandonare rifiuti su strada e a continuare a massimizzare i flussi di rifiuti a recupero utilizzando anche i tre Centri Comunali di Raccolta in via Bassianese, via Massaro e di Chiesuola.