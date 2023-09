Uno scontro violento tra un'auto e una moto. Attimi di alta tensione quelli che hanno vissuto in mattinata i soccorritori giunti sul posto e le persone in transito in quel momento sull'Appia, nel punto in cui c'è la svolta su Ponte Maggiore, all'altezza di Borgo Hermada, nel territorio di Terracina.

Stando ai riscontri raccolti da chi si trovava a transitare proprio in quei tragici minuti e ai rilevamenti effettuati in seguito dagli agenti della Polizia stradale - arrivati sul punto dello schianto insieme agli operatori del 118 a bordo di un'automedica, ai vigili del fuoco e alla Guardia di Finanza - il centauro proveniva da sud e l'auto da nord con a bordo una persona.



In attesa di avere l'esatta dinamica dell'incidente e dunque di fonti ufficiali, tutto lascerebbe intendere a una manovra azzardata del motociclista che avrebbe di fatto tagliato la strada all'automobilista al momento di svoltare sul ponte. La moto, quindi, avrebbe centrato l'altro mezzo sulla fiancata sinistra.

Le condizioni del centauro sono apparse subito molto serie e per questo è intervenuta un'eliambulanza. L'incidente, che ha provocato anche il rallentamento del traffico per almeno un'ora.