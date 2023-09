Grave incidente sull'Appia, all'altezza di Ponte Maggiore a Borgo Hermada, nel territorio di Terracina. Lo scontro, tra una moto e un'auto, si è registrato in tarda mattinata. Stando ai primi riscontri raccolti sul posto dalla Polizia stradale il centauro, che proveniva da sud, è stato centrato dall'auto, con a bordo due persone, al momento di svoltare sul ponte. Le condizioni serie del centauro hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Sul posto anche un'automedica del 118, vigili del fuoco e Guardia di Finanza. Traffico rallentato per almeno un'ora.

