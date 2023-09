Le nuove accuse di abusi sessuali consumati ai danni di un altro minore cinque anni fa, sono costate una nuova ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per A.F. di 49 anni, l'insegnante di religione e diacono già sottoposto alla custodia in casa dalla metà di luglio nell'ambito dell'inchiesta che in una prima fase aveva valutato le denunce presentate da alcuni suoi studenti del liceo scientifico Majorana di Latina. Il secondo arresto è scattato in seguito alla denuncia presentata da un giovane, figlio di amici del professore, che a sua volta aveva subito abusi sessuali due volte, tra aprile e giungo del 2018, quando non aveva ancora compiuto 14 anni.