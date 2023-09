Un misterioso incendio ha distrutto ieri pomeriggio il bivacco di un senzatetto, un alloggio di fortuna improvvisato sotto al porticato dell'edificio all'angolo tra via Romagnoli e viale Le Corbusier, di fronte alle autolinee. Trattandosi di un ammasso di coperte e un materasso divorati dalle fiamme, non sembrano esserci dubbi sulla natura dolosa dell'evento, anche se resta molto difficile, per ora, risalire alla matrice. È stato comunque necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per evitare il peggio, perché il rogo alimentato dai materiali di scarto utilizzati per il bivacco aveva preso vigore e stava danneggiando in maniera seria l'immobile.



Quando è scattata la segnalazione al numero unico d'emergenza 112 sotto ai portici non c'era traccia dei senzatetto. Quello bruciato oltretutto non è l'unico bivacco situato sotto al porticato dell'edificio che si trova alle spalle dell'istituto scolastico Manzoni, anzi è un luogo che ospita i clochard da diversi anni.