Il centro della città ricomincia lentamente a respirare. Dopo la riapertura dello stabilimento di Rida Ambiente e la ripresa del servizio di raccolta dell'indifferenziato da parte dei camion di Abc già nella giornata di lunedì pomeriggio e di ieri, la situazione sta divenendo meno critica rispetto ai primi giorni di vera emergenza vissuti a poche ore fa. Ieri in mattinata i cassonetti sulla circonvallazione, all'interno del centro e nelle zone vicino al tribunale, a Via Verdi e a piazza Santa Maria Goretti, solo per citarne alcune dove ci sono stati più disagi, erano ancora sommerse di buste e sacchetti di spazzatura accatastati e riversi fino ad invadere i marciapiedi.

Ma già nella tarda mattina molti cassonetti erano stati svuotati e sono stati in azione i mezzi di Abc in molti punti della città. I camion dotati di braccio idraulico hanno raccolto il grosso dei sacchetti nei punti più critici cominciando a sgombrare le strade. Trasporti che poi sono confluiti a via Bassianese per ripartire alla volta dell'impianto Rida Ambiente di Aprilia. Era stato prudente sul ripristino veloce di condizioni di normalità nelle sue affermazioni l'assessore all'Ambiente Franco Addonizio, precisando che per tornare a un servizio efficiente occorrerà ancora qualche giorno. E in effetti la sensazione è questa a giudicare da quante zone sono ancora da bonificare. Il Comune ha spiegato che lo sblocco è andato ad aggiungersi alla soluzione già trovata nei giorni scorsi per il ‘secco' proveniente dal ‘porta a porta', regolarmente ritirato già da lunedì. L'amministrazione comunale, sin dalle prime ore dell'emergenza, scaturita dal fermo dell'impianto a causa di un incendio, si era subito adoperata per risolvere il problema, ma non con risultati visibili alla città.