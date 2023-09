L'accusa è pesante. Si parla di estorsione. Di minacce per un debito non saldato. Soldi per della droga che due ragazzi di Terracina non gli avrebbero pagato e che per questo sono stati oggetto di più di un avvertimento da parte sua. Fino alle minacce esplicite di passare alle maniere forti: «Vi faccio male, vi spezzo», sarebbero stati gli "ammonimenti" rivolti ai due dal ventenne G.S., queste le iniziali, che nelle scorse ore è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Terracina guidata dal maggiore Saverio Loiacono e che questa mattina sarà interrogato al tribunale di Latina dal giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa. Il ragazzo, al momento detenuto in carcere e risultato incensurato, sarà difeso dall'avvocato Valentina Macor.

Il debito, stando a quanto emerso da fonti giudiziarie ma tutte da confermare, ammonterebbe a 250 euro. Non è invece trapelato nulla sul tipo di sostanza stupefacente che i ragazzi avrebbero acquistato dal ventenne. Come non è stato reso noto a nessun livello il luogo di nascita dell'arrestato e se si sia arrivati all'arresto per le denunce presentate dalle due vittime.