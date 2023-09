Un grave incidente stradale si è verificato poco prima delle 13.40 in via Vallelata, un frontale tra una Renualt Clio e Hyundai X20 nel quale sono rimaste ferite due donne e due minori. L'impatto violentissimo ha fatto finire le vetture fuori strada, una in un fosso e l'altra nel terreno adiacente. Le due conducenti, entrambe in gravi condizioni, sono state trasportate una in eliambulanza a Roma e l'altra all'ospedale Goretti di Latina. Trasportati al pronto soccorso anche i due minori, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia che hanno chiuso la strada per diverse per ore per eseguire i rilievi utili a stabilire la dinamica.