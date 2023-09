Se il troncone principale dello scandalo è già al processo, in questa seconda tranche sono finiti sotto accusa i candidati che hanno ricevuto gli aiuti.

La Procura di Latina ha messo la parola fine all'inchiesta sullo scandalo dei concorsi truccati della Asl. Sono sei le persone indagate a piede libero. Il reato ipotizzato è quello di rivelazione di segreto d'ufficio. Le soffiate a colpi anche di messaggi su WhattsApp indirizzate a chi era in corsa per vincere la prova, hanno avuto un peso nell'inchiesta, nata sulla scorta della presentazione di alcuni esposti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli