Due giovani pontini sono finiti al centro di un'inchiesta della Procura di Torino per due presunte frodi che avrebbero fruttato loro più di un milione di euro, denaro sottratto a ignari clienti con la prospettiva di compiere delle operazioni finanziarie a scopo di investimento e invece dirottato su conti correnti esteri. L'indagine ha portato al sequestro, disposto dal Tribunale del capoluogo piemontese, delle disponibilità economiche dei due per 649.450 euro e beni mobili e immobili a loro riconducibili per altri 249.100 euro. L'operazione era scattata alcuni mesi fa, ma è emersa solo in questi giorni, dopo che la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli indagati, Francesco C. ed Eleonora F. rispettivamente di Latina e Terracina di 31 e 296 anni, confermando la sentenza con cui il Tribunale del Riesame di Torino aveva considerato legittimo il sequestro, scattato per i reati di truffa e autoriciclaggio finalizzato al reimpiego in attività economiche o finanziarie.

Il caso è finito al centro di un'inchiesta torinese perché nel capoluogo piemontese sono state effettuate le telefonate con cui i presunti broker hanno frodato le vittime. Ai due investitori, entrambi di Milano, i due giovani avrebbero sottratto rispettivamente 31.970 euro e un milione di euro. «Gli indagati si sono resi responsabili di due ipotesi di truffe attuate per telefono e con l'invito, rivolto alle persone offese, ad effettuare investimenti finanziari attraverso l'apertura di specifici conti sui quali venivano trasferite dagli incauti investitori le somme che poi venivano indirizzate ad ulteriori conti nella disponibilità del C. e della F. per essere infine destinati a conti correnti loro personalmente intestati - si legge nelle motivazioni della Cassazione - Poiché parte di tali importi veniva successivamente trasferita su conti esteri intestati o comunque riferibili personalmente al C., ai due indagati veniva altresì contestato il reato di autoriciclaggio per aver impiegato e trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, il denaro provento dei reati di truffa in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

I difensori dei due indagati avevano motivato il ricorso, perseguendo l'annullamento del sequestro, principalmente sulla base della presunta erronea competenza dell'inchiesta all'autorità giudiziaria torinese. La difesa chiedeva infatti che la competenza fosse attribuita al Tribunale di Latina, essendo i soldi stati ritrasferiti dall'estero in un conto corrente riferibile agli indagati, acceso presso una filiale del capoluogo pontino. Oltretutto la competenza territoriale per le truffe sarebbe dovuta essere Milano, dove le parti offese avevano effettuato la serie di bonifici.

Per i giudici della Suprema Corte invece la competenza è stata individuata correttamente alla Procura di Torino, rigettando i ricorsi dei due indagati, con la contestuale condanna al pagamento delle spese processuali.