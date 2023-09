Era stato espulso tre anni fa a seguito di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ma è stato rintracciato nuovamente in Italia dalla Polizia di Stato. Nel corso della mattinata di ieri, mercoledì 13 settembre 2023, gli agenti del Commissariato di Cisterna hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona. Proprio questi precedenti avevano portato nel 2021 al provvedimento di espulsione, con l'uomo stato accompagnato alla frontiera e rimpatriato. Tuttavia martedì ai poliziotti del Commissariato di via Croce è giunta una segnalazione relativa alla presenza dello stesso sul territorio di Cisterna. Al termine di una rapida ed efficace attività investigativa, il cittadino extracomunitario è stato rintracciato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato per essere condotto innanzi al Tribunale di Latina nella giornata odierna.