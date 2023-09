Nell'ambito dei controlli specifici effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia pontina, una pattuglia appartenente alla Sezione Polizia Stradale di Latina veniva allertata dalla guida pericolosa e dalla velocità particolarmente elevata di un autocarro refrigerato leggero che percorreva la SS148 "Pontina" in direzione Terracina, all'altezza del territorio del Comune di Latina.

Il medesimo veicolo effettuava ripetuti sorpassi oltrepassando i limiti di velocità e, pertanto, veniva fermato dagli operatori e sottoposto alle dovute verifiche. Si accertava che il conducente, di nazionalità italiana, trasportava pesce fresco. Veniva contravvenzionato per aver violato le prescritte norme sanitarie con una sanzione pecuniaria pari ad oltre 1.000 euro, per la mancata revisione del veicolo, per l'ATP non al seguito (Accord Transport Perissable, accordo internazionale che regola il trasporto delle merci deteriorabili in furgoni frigo), per inefficienze varie al furgone nonché sottoposto ad ulteriori sanzioni per la velocità eccessiva ed i sorpassi pericolosi, per un totale di 1.995 euro da pagare all'Erario.

Tali verifiche e controlli proseguiranno incessantemente ad opera delle pattuglie Polstrada, al fine di garantire la sicurezza degli utenti sulle strade e anche per tutelare la salute di tutti i consumatori