Un uomo anziano è stato soccorso nei pressi della sua abitazione a seguito di una brutta caduta dalla scala mentre effettuava dei lavori di giardinaggio.

L'incidente è accaduto mercoledì pomeriggio nella strada periferica di via Prampolini, situata alle porte della Pontina, a confine tra Cisterna e Latina.

Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo era impegnato nella potatura di alcuni rami da un albero o siepe quando, per cause ancora sconosciute, ha perso l'equilibrio ed è scivolato dalla scala, cadendo rovinosamente a terra. L'urto con il terreno ha causato la perdita di conoscenza dell'uomo, tanto che è stata richiesta immediatamente l'assistenza di Pegaso, l'eliambulanza. Tuttavia, prima dell'arrivo dell'eliambulanza, un'ambulanza del 118 è giunta sul luogo dell'incidente, offrendo un primo soccorso al ferito. Fortunatamente, l'anziano ha ripreso conoscenza poco dopo, con il trasferimento in ospedale che è stato effettuato a bordo dell'ambulanza. Di conseguenza, l'elicottero Pegaso è ripartito senza il paziente.

Attualmente, l'uomo anziano è ricoverato in ospedale sotto l'attenta osservazione dell'equipe medica, a causa del trauma cranico riportato a seguito della caduta. I suoi familiari, che gli sono stati vicini durante l'incidente, si sono poi recati in ospedale per stare al suo fianco.

L'incidente ha richiamato l'attenzione dell'intero vicinato, poiché il rumore delle sirene e delle pale dell'elicottero ha suscitato curiosità e preoccupazione tra i residenti. Molti sono scesi in strada per capire cosa stesse succedendo, mentre altri hanno contattato telefonicamente i vicini per ottenere informazioni sulla situazione.