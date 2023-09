Hanno tentato di truffare un'85enne, fingendosi corrieri, ma non l'hanno fatta franca: a scovarli e denunciarli ci hanno pensato i carabinieri di Itri. Si tratta di un 20enne e un 18enne, originari di Napoli e San Giuseppe Vesuviano, gravati da precedenti di polizia, identificati quali autori, in concorso, di tentata truffa ai danni dell'anziana. I due si sono recati nell'abitazione della donna, fingendosi corrieri per consegnarle un pacco dietro corrispettivo in danaro di 2.100 euro, come richiestole da una donna al telefono che si è finta sua nipote. La donna non ci è cascata e ha chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto.