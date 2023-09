Un episodio di violenza inaudita si è consumato ieri sera davanti allo stadio Quinto Ricci di Aprilia. Un uomo di 36 anni è stato aggredito da un gruppo di persone, pestato a sangue e in seguito derubato di una catenina che portava al collo e dei pochi contanti che aveva con sé.

"Questo episodio – commenta il sindaco Lanfranco Principi- ci conferma ancora una volta quanto sia essenziale sensibilizzare, istituire campagne di prevenzione e agire in termini di protezione su e contro la violenza, in ogni accezione che al termine compete. Abbiamo chiare quali sono le azioni da intraprendere per arginare il fenomeno e aumentare la sicurezza, perché il cittadino ha il diritto di sentirsi protetto dentro casa, così come nelle strade della città che gli appartengono. Per questo diventa fondamentale l'istituzione del Commissariato di Polizia, a supportare l'ottimo lavoro già svolto dalle forze dell'ordine presenti sul territorio. Resta che sento di voler sollecitare tutti i cittadini nel fare la loro parte, perché la prima forma di tutela e prevenzione nasce proprio dal singolo: chi sa non dovrebbe avere paura di testimoniare, perché il silenzio e l'indifferenza finiscono per alimentare un circolo vizioso piuttosto che stroncare la spirale di violenza".