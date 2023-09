"Un possibile caso di "Dengue" da importazione, occorso in una paziente rientrata in Italia da altro Paese, e residente in Cisterna di Latina, in località Borgo Flora", ha reso necessario l'adozione di una ordinanza da parte del sindaco Valentino Mantini che naturalmente, ritenendo imperativo "a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta necessario abbassare rapidamente la densità dell'insetto vettore nella zona sopracitata, così da ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi, per un raggio di almeno 200 metri dalla residenza per 3 giorni consecutivi anche nelle aree private", ha ordinato "La disinfestazione, da parte di ditta idonea, dell'area interessata con insetticidi tramite interventi adulticidi e larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private; La ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri-domestici".



Queste le regole da seguire per i residenti di Borgo Flora: Restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; Non stazionare all'aperto durante i trattamenti; Porre in atto, dove necessario, gli opportuni accorgimenti affinché gli animali domestici non siano esposti né possano venire a contatto con le sostanze disinfestanti; Non lasciare all'aperto cibi o altre sostanze commestibili; Non lasciare stesi all'aperto vestiti o altri indumenti; Disattivare gli impianti di irrigazione dei giardini durante e almeno per le 24 ore successive al trattamento.