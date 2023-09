Vittima di un agguato, di una spedizione punitiva che un gruppo di almeno sei soggetti, a volto scoperto, hanno portato a termine nella serata di giovedì nella centralissima via Bardi, davanti allo stadio di Aprilia. Vittima: un 36enne di origini romene che si è visto piombare addosso almeno sei soggetti che a pugni, calci e colpi di spranga, lo hanno pestato. Poi lo hanno inseguito mentre cercava riparo nel giardino di una abitazione. Qui lo avrebbero picchiato ancora usando anche alcuni vasi. Il sindaco Principi nel chiedere al più presto il Commissariato invita chiunque abbia informazioni a parlare.

