Due panetti di hashish e un involucro di cocaina per 200 grammi circa di droga più alcune dosi già confezionate e pronte per essere cedute, materiale per il confezionamento di singole dosi e una somma di denaro occultata in un mobile di 2.150 euro. Questo hanno trovato gli agenti del Commissariato di Terracina nell'abitazione di un 23enne e di una 25enne che hanno attirato l'attenzione durante una lite. Scattati gli arresti.