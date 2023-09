La capillare attività di controllo del territorio ha permesso ieri notte, ai poliziotti della Squadra Volante, di individuare i possibili autori dell'ultimo furto consumato ai danni di un'attività commerciale della città. L'indagine lampo conclusa in tempi strettissimi dopo la scoperta dell'incursione ieri notte, ha permesso agli agenti della Questura di stringere subito il cerchio dei sospettati e rintracciarli in casa di uno dei due, intenti a compiere un inventario della refurtiva appena raccolta: P.C. e C.P. di 48 e 42 anni, entrambi volti noti alle forze dell'ordine, sono indagati in stato di libertà, ma la loro posizione è al vaglio per stabilire se abbiano a che fare con altri episodi simili registrati negli ultimi tempi nel capoluogo pontino.

L'intervento delle pattuglie della Polizia ieri notte è scattato intorno alle due quando si è registrato il furto nel negozio di integratori Hammer Sport di via Pontinia. Dopo la segnalazione al numero unico di emergenza 112 sono intervenute le pattuglie per gli accertamenti e le prime ricerche nelle zone circostanti. Le modalità dell'effrazioni erano piuttosto banali, ma comuni a molte altre intrusioni registrate nei negozi di Latina negli ultimi mesi: i ladri avevano mandato in frantumi la vetrata della porta e una volta dentro avevano preso il più possibile prima di svanire nel nulla. Secondo una prima stima gli autori del furto avrebbero fatto in tempo a prendere il registratore di cassa con i contanti all'interno e alcuni costosi prodotti, come integratori per body builder.

Contattato il gestore dell'attività commerciale, i poliziotti sono riusciti a visionare nottetempo le telecamere, riuscendo a distinguere in maniera piuttosto chiara la fisionomia dei ladri. Insomma, i poliziotti hanno riconosciuto almeno uno dei due ladri, ovvero colui il quale è riuscito a forzare la vetrata con un grimaldello e si sono presentati a casa sua, nella zona di via Bachelet. Quando hanno bussato alla porta del suo appartamento, l'uomo era ancora in compagnia del complice, intenti a contare i soldi che avevano trovato nel registratore di cassa. Insomma, una circostanza sufficiente per la denuncia a piede libero, in attesa degli accertamenti che prima di tutto dovranno verificare la loro responsabilità in merito al furto di qualche ora prima.