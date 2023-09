Nella mattinata, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Latina, hanno controllato un cantiere stradale in via Sterpara presso Borgo Montello sulla SS148 "Pontina", per ragioni legate alla viabilità. Dall' accertamento emergeva che la ditta operante in loco, era sprovvista di autorizzazione da parte dell'Ente stradale competente e che la segnaletica non era conforme.

Gli agenti quindi, hanno intimato al responsabile ed agli operai di interrompere immediatamente i lavori e di provvedere al ripristino originario dei luoghi, oltre che a sanzionare la ditta con un importo pecuniario totale pari ad oltre 900 euro. I pattugliamenti ed i controlli quotidiani attuati dagli equipaggi Polstrada sulle arterie di competenza proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza degli utenti della strada.