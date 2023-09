Sembrano destinate a confluire nella medesima direzione le indagini che gli investigatori della Polizia stanno portando avanti per fermare la scia di furti e rapine che sta destando particolare allarme tra i commercianti del capoluogo. Gli accertamenti svolti nelle ultime settimane sembrano rivelare che in città sono attivi più banditi, per lo più predatori occasionali di negozi che girano alla ricerca di guadagni facili, anche piccole somme, alcuni dei quali sono stati già individuati e anche arrestati, mentre altri potrebbero appartenere al medesimo contesto criminale e quindi si associano tra loro per una circostanza o per l'altra.

Dalla banda dello scooter ariete fino alle recenti intrusioni nei negozi con arnesi da scasso comuni, passando per la rapina di una decina di giorni fa nella gelateria Treccioni del Palazzo di Vetro, la cerchia dei sospettati è sempre più ristretta e fa riferimento a un ambiente piuttosto definito della microcriminalità latinense. Non c'è da stupirsi quindi se i due uomini denunciati in stato di libertà due notti fa per il furto con scasso nel negozio di integratori Hammer Sport di via Pontinia, siano gli stessi sospettati di avere terrorizzato le due commesse della gelateria di viale Pierluigi Nervi, la notte del 4 settembre, mentre erano impegnate nella chiusura dell'attività commerciale dopo la mezzanotte.