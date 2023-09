Potevano essere ben più gravi le conseguenze di uno speronamento avvenuto in piena notte a Nettuno. Un'auto con due persone a bordo ne ha inseguita e speronata un'altra, anche questa con a bordo due uomini, all'altezza della rotonda tra via Diaz a via La Malfa di fronte al supermercato Pam.

Diverse le persone, nonostante l'orario, che hanno assistito alle scena e chiamato il 112. Sul posto in brevissimo tempo è arrivato il personale del Commissariato di polizia di Anzio e Nettuno e anche un'auto dei carabinieri. Non sono chiari al momento i contorni dell'accaduto, naturalmente sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per risalire ad aggressori e vittime. Secondo le prime testimonianze di coloro che hanno chiamato il 112, a bordo dell'auto speronata c'erano due uomini che prima di salire in macchina erano in un locale della zona. Una volta usciti dall'attività commerciale, sono entrati nell'auto e sono partiti: pochi metri dopo sarebbe giunta l'auto degli speronatori a gran velocità. In pochi secondi le due auto sono entrate in contatto, ma l'azione degli aggressori è stata schivata con maestria dalle vittime che sono riuscite ad evitare il peggio. Poi le due auto si sono dileguate facendo perdere le proprie tracce.

Ad indagare per fare luce sull'episodio la squadra investigativa della Polizia che ha visionato le telecamere della videosorveglianza e ascoltato anche altri testimoni, compresi i titolari dell'attività dove si erano trattenuti i due uomini prima di salire in macchina e subire l'agguato.

Non si esclude nessuna ipotesi, da quella della droga o di altri affari illeciti, a quella dei motivi personali.