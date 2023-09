Un drammatico incidente stradale si è registrato la notte scorsa nello svincolo della strada statale Pontina tra Prato Cesarino e Borgo Bainsizza, nella zona al confine tra Latina e Cisterna. Alessandro Trabacchin, quarantenne della zona, ha perso la vita mentre tornava a casa in scooter dopo una serata di lavoro al lido di Latina: stando a una prima ricostruzione del sinistro, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, perché l'uomo ha perso improvvisamente il controllo del motociclo sul cavalcavia della Pontina in via Prato Cesarino. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti inizialmente i poliziotti del Commissariato di Cisterna, mentre dei rilievi si è occupata la polizia stradale del distaccamento di Albano. Il mezzo è stato poi recuperato dal soccorso stradale Salvatori di Cisterna.

La notizia della prematura scomparsa di Alessandro Trabacchin si è diffusa rapidamente in zona, un dramma condiviso dai tanti che lo conoscevano e stimavano e non hanno fatto mancare la vicinanza alla sua famiglia. Accertata la dinamica del sinistro, quindi escluso il coinvolgimento di altri mezzi, la salma è stata trasportata presso la camera ardente della clinica città di Aprilia e affidata ai congiunti per il funerale in programma oggi alle ore 15.30 presso la chiesa della parrocchia San Francesco d'Assisi di Borgo Bainsizza.