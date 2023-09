Da qualche giorno ad Aprilia girano audio e segnalazioni di almeno due soggetti a bordo di un furgone che avrebbero rivolto pesanti apprezzamenti e offerte balordi di prestazioni sessuali all'indirizzo di almeno una o due ragazzine giovanissime. Sui social la cosa - così come la richiesta di una caccia all'uomo - sta montando e anche degenerando visto che nelle ultime ore si sarebbe arrivati addirittura a paventare tentativi di rapimento. E' in un clima di questo tipo che l'altroieri sera nei pressi delle giostre appena arrivate nella zona di via Aldo Moro, un anziano sotto l'effetto di alcol è stato malmenato da un gruppetto di ragazzini.

Poco prima infatti l'uomo sotto l'evidente effetto di alcol, aveva probabilmente fissato con insistenza una giovane del posto che infastidita lo aveva invitato a smetterla. Da qui l'aggressione in seguito alla quale per fortuna l'uomo non ha riportato né lesioni né ferite gravi e non avrebbe pertanto nemmeno sporto una formale denuncia. L'episodio però testimonia di un clima nervoso e teso che i militari dell'Arma di via Tiberio hanno ben presente mentre lavorano alla ricerca dei due soggetti a bordo del furgone.