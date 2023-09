Il sottopasso di via Vespucci si conferma uno dei luoghi più bersagliati dagli incivili che abbandonato i rifiuti in strada, ma ieri si è registrato un episodio che testimonia quanto la maleducazione possa superare l'immaginazione. In mattinata infatti è stata scoperta la presenza di una catasta di lastre di eternit abbandonate lungo la corsia di marcia, scaricate probabilmente dal cassone di un autocarro che si è fermato appena il tempo sufficiente per reclinare il vano di carico. Un ritrovamento che ha richiesto l'intervento della Polizia Locale per gli accertamenti del caso: prima di tutto il sottopasso per l'inversione di marcia è stato interdetto al traffico in attesa della bonifica perché la discarica a cielo aperto costituisce anche un pericolo per i mezzi in transito.

La corsia al di sotto di via Vespucci da sempre viene utilizzata per scaricare rifiuti di ogni genere, compresi quelli speciali. La platea degli incivili è piuttosto ampia, dai manovali che abbandonano calcinacci e scarti di demolizioni edili fino al comune cittadino che svuota una cantina e butta tutto a bordo strada.