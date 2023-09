Momenti di paura ieri al lido di Latina per un incendio che ha interessato un camper in sosta sul lungomare, non lontano da Capoportiere. Tra il tardo pomeriggio e la sera le fiamme si sono sviluppate all'interno del caravan, a quanto pare per cause accidentali, e si sono propagate in fretta avvolgendo tutti i materiali infiammabili più vicini. La stessa comitiva che si trovava a bordo del mezzo è riuscita a domare l'incendio prima che fosse troppo tardi, ma nel frattempo era scattato comunque l'allarme ai soccorritori e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, ultimando le operazioni di spegnimento e bonifica, assolutamente necessarie per evitare che le fiamme tornassero a prendere vigore. È intervenuta anche un'ambulanza del pronto intervento sanitario per valutare lo stato di salute delle persone che hanno rischiato l'intossicazione, comunque senza riportare gravi conseguenze.