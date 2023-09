I carabinieri hanno tratto in arreso un 43enne di Aprilia perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L'uomo, residente in località Campoverde, è stato fermato questa mattina nel quartiere "Toscanini", a conclusione di un mirato servizio sviluppato nell'ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Colonnello Christian Angelillo, e pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia diretto dal tenente colonnello Paolo Guida, attraverso l'articolazione del personale della Sezione Radiomobile; durante il controllo i militari hanno rinvenuto quattro panetti di hashish, dal peso complessivo di 400 grammi e di 5 grammi di marijuana. Scattato l'arresto, l'uomo è posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Latina.