Continuano a salire i contagi di Dengue nella provincia di Latina. Due nuovi casi si sono registrati in queste ore nella città di Aprilia, due persone che al momento si trovano in isolamento domiciliare, in modo da ridurre il rischio di propagazione ai danni di familiari o conoscenti. Per questo il sindaco Lanfranco Principi, su indicazione dell'Asl di Latina, ha emesso un'ordinanza per provvedere alla disinfestazione in due aree diverse della città: zona Selciatella e Consorzio Tre Colli. L'intervento verrà eseguito in un raggio di 200 metri delle abitazioni dove si trovano le persone in isolamento e dovrà essere ripetuto per tre giorni consecutivi a partire da oggi. "Questa mattina la Asl di Latina ha comunicato la presenza di due casi di Arbovirosi Dengue a carico di due pazienti residenti nelle località indicate. Le due persone contagiate tornavano entrambe da viaggi all'estero. Il Comune di Aprilia si è immediatamente attivato - spiega l'ammiinstrazione comunale - per avviare tutte le attività di prevenzione a tutela della salute pubblica e per ridurre il remoto rischio di diffusione del virus trasmesso dalla puntura di zanzara, ha previsto un intervento massivo di disinfestazione nelle aree pubbliche e private, nel raggio di almeno 200 metri dall'abitazione dei due pazienti colpiti, così come da raccomandazioni contenute Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025. La disinfestazione da parte della ditta incaricata, verrà effettuata tramite l'impiego di prodotti larvicidi e adulticidi. Fino al termine delle operazioni previste – che in caso di pioggia verranno rinviate al primo giorno utile – si dispone il rinvio delle manifestazioni pubbliche nelle due aree citate".

Il Sindaco attraverso l'ordinanza ha elencato anche alcune precauzioni da adottare durante il trattamento nelle due zone interessate: restare al chiuso, con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio d'aria; non stazionare all'aperto durante i trattamenti; porre in essere dove necessario accorgimenti a tutela degli animali domestici, affinché non siano esposti e non posano entrare in contatto con le sostanze disinfestanti; non lasciare cibi e bevande commestibili all'aperto, non lasciare stesi all'aperto vestiti o altri indumenti, disattivare gli impianti di irrigazione dei giardini durante e almeno pr le 24 ore successive al trattamento.