Dopo ore di trattativa Luigi decise di togliersi la vita. In Tribunale questa mattina la donna durante la sua deposizione è sembrata lucida, determinata e anche se provata ha ricostruito con grande precisione quello che è successo. Ha aggiunto che dopo le minacce ricevute dal marito aveva presentato un esposto in Questura e che delle condotte del marito aveva informato l'Arma. <Mi sono rivolta alle istituzioni>, ha detto. L'udienza è stata aggiornata al 21 novembre

La donna ha ripercorso i fatti di quella mattina quando Luigi Capasso si presentò all'alba a casa della donna e le esplose contro i primi colpi di pistola, la pistola d'ordinanza che aveva ottenuto alcuni mesi prima dopo una brevissima sospensione arrivata proprio a seguito degli esposti della donna, aggredita e minacciata in pubblico dal marito che poi, credendola morta, salì in casa e sparò alle figlie.

Sul banco degli imputati ci sono due medici accusati di omicidio colposo perchè diedero il nulla osta per ridare l'arma al militare.

Lunghissima deposizione oggi in Tribunale a Latina di Antonietta Gargiulo, la madre di Alessia e Martina le due bambine uccise a Cisterna dal padre, il carabiniere Luigi Capasso che poi si era tolto la vita. La tragedia era avvenuta il 28 febbraio del 2018. Oggi davanti al giudice monocratico Fabio Velardi e ai pm Daria Monsurrò e Giuseppe Bontempo, la donna ha ricostruito il rapporto che aveva con il marito. L'udienza si è celebrata a porte chiuse e Antonietta ha sottolineato che era stata minacciata dal marito che alternava delle condotte aggressive ad altre invece che sembravano tranquille.

