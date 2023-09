Prima un messaggio sms, poi il contatto via WhatsApp da un numero a lei sconosciuto ma che riferiva di essere la figlia che le scriveva con un numero prestatole da qualcuno, visto che aveva perso il proprio telefonino cellulare. Un tentativo di truffa è iniziato così ed è stato sventato fortunatamente dall'intervento di un'altra giovane ragazza, amica della figlia della donna, che ha prontamente salvato tutta la conversazione e ha convinto la possibile vittima a recarsi dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia per denunciare tutto accaduto poco prima.

Un tentativo come avvengono a centinaia ogni giorno solo che questa volta il malintenzionato forse anche con un po' di fortuna, aveva inviato il messaggio alla vittima perfetta una donna che, a quanto sembra, da qualche settimana non aveva più contatti con la figlia per alcuni screzi. La donna si è vista chiedere un aiuto dalla figlia e sul momento si era anche convinta ad esaudire quelle richieste. Richieste naturalmente di soldi, addirittura 2800-2900 euro, per il pagamento di fantomatiche bollette rimaste insolute. L'intervento dell'amica della figlia della donna le ha però permesso di aprire gli occhi, in questo modo la mamma si è resa finalmente conto che i messaggi certamente non arrivavano dal telefono cellulare di sua figlia ma da un numero addirittura marocchino.