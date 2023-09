Incendiata l'auto del sindaco di Lenola. E' accaduto nella notte di sabato, a Valle Bernardo, dove è stata data alle fiamme la Citroen C3 grigia del primo cittadino Fernando Magnafico. Nessun dubbio sulla matrice dolosa. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri che, al momento, non escludono nessuna pista. Un avvertimento? Una minaccia? O forse una bravata? Troppo presto per dirlo, anche perché sempre nella notte di sabato, a Valle Bernardo e a un centinaio di metri dal luogo dove era parcheggiata la macchina di Magnafico, è stata bruciata un'altra auto, sempre una Citroen C3, ma di colore bianco. Un errore? E di chi era l'altra vettura bruciata? Dalle indagini usciranno le risposte a tutte queste domande.ù

