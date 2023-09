E' durato una manciata di minuti l'interrogatorio del docente di religione, finito agli arresti domiciliari per un'altra ordinanza di custodia cautelare dove la Procura ipotizza due episodi di violenza sessuale ai danni di un minore.

A.F., queste le sue iniziali, 49 anni di Terracina, difeso dall'avvocato Donofrio, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese che ha firmato nei giorni scorsi il provvedimento restrittivo. E' rimasto in silenzio.

I fatti contestati sono avvenuti nel 2018 in due occasioni diverse: la vittima è il figlio di una coppia di amici di famiglia con cui vi era un rapporto stretto e di grande fiducia. Le indagini sono state svolte dai Carabinieri della Compagnia di Latina, delegati dal Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza, titolare anche di questa seconda inchiesta, scattata a seguito della denuncia presentata dal ragazzo che ha subito atti sessuali dall'ex docente di religione. L'adolescente ha trovato la forza di raccontare tutto una volta che è uscita la notizia degli abusi sessuali nei confronti di alcuni studenti della scuola dove il docente insegnava: il Liceo Majorana.

In questo secondo provvedimento restrittivo, l'insegnante ha abusato di un ragazzino che aveva meno di 14 anni e ha approfittato del rapporto di fiducia con i genitori e con il minore. Nel capo di imputazione gli inquirenti hanno sottolineato che il professore è ritenuto il presunto responsabile di atti sessuali all'indirizzo dell'adolescente. Questo episodio è avvenuto nell'aprile del 2018, mentre un secondo episodio risale a qualche mese dopo, nelgiugno del 2018.