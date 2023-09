Un uomo è stato trovato morto per overdose questa mattina poco prima delle 8 nel sito dismesso dell'ex Svar a Latina in via Po. A fare la scoperta una donna che era a piedi e ha notato il cadavere. Subito è scattato l'allarme al 118 che ha constatato il decesso dell'uomo, ai Vigili del Fuoco e alla Squadra Volante. Tra poco la Scientifica eseguirà un sopralluogo. Sul caso indaga la Polizia per risalire al pusher. L'uomo trovato morto era sprovvisto di documenti e ancora non è stato identificato. Pochi mesi fa sempre nell'ex Svar era stata registrata un"altra vittima per overdose.