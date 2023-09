In un primo momento sembrava una storia spavalda: un uomo di Formia ha preso una stanza in uno degli hotel della città e la mattina seguente si è «semplicemente» rifiutato di pagare.

Ma scavando meglio si è scoperto che c'era dell'altro: il cliente non solo voleva andarsene senza saldare il conto ma ha anche minacciato la titolare della struttura alberghiera. I fatti sono avvenuti qualche giorno fa e secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Formia, l'uomo, 51 anni, residente in città, aveva appunto minacciato la proprietaria di un noto albergo al fine di evitare il pagamento della camera presa in affitto.



I due hanno avuto una discussione sul pagamento del servizio di fitto della stanza, a seguito della quale sono arrivate le minacce.

La titolare dell'hotel da dunque chiamato i carabinieri riferendo loro cosa stava succedendo.

I militari giunti sul posto hanno trovato il cliente ancora nella camera presa in affitto la sera precedente e lo hanno arrestato con l'accusa di estorsione. Subito dopo è stato accompagnato presso il carcere di Cassino, dove sarà interrogato sui fatti dal giudice delle indagini preliminari al fine della convalida o meno della misura restrittiva.

Al momento non risulta che avesse fornito alcuna giustificazione al diniego di pagare la stanza e anzi aveva pesantemente minacciato la titolare insistendo a voler restare comunque in albergo. Resta da capire quale sarà adesso la sua versione dei fatti davanti al gip alla presenza del suo legale di fiducia.