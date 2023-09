Tanta paura ma per fortuna con conseguenze meno gravi di quanto si era temuto in un primo momento ieri a Priverno a causa dell'incidente occorso ad uno degli operai in servizio per l'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti. Verso le 11, in via della Stazione, in località Caciara, per motivi ancora da chiarire, l'operaio, in questione, 46 anni, è caduto dal camion compattatore impegnato nel giro di raccolta della frazione indifferenziata. La caduta dal retro del mezzo è stata rovinosa con tanto di fuoriuscita di sangue e avvisaglie di perdita di conoscenza da parte del soggetto. Per questo motivo è scattato l'allarme rosso. Gli altri operai presenti hanno chiamato immediatamente i soccorsi e altrettanto immediatamente sono accorsi sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Viste le circostanze e la dinamica, per riuscire ad avere un quadro chiaro nel minor tempo possibile, evitando e anticipando possibili complicazioni, lo stesso personale medico ha quindi richiesto l'intervento dell'eliambulanza che è giunta da Latina ed è atterrata nel piazzale antistante la sede della Protezione Civile a Fontana Vecchia. Lì intanto è stato trasportato il ferito che è stato quindi trasbordato sul mezzo aereo che lo ha condotto al Pronto Soccorso del Santa Maria Goretti di Latina. Proprio qui i primi esami sembrano aver escluso conseguenze gravi. Seguiranno approfondimenti ma pare essersela cavata con delle contusioni e un grosso spavento. Il mezzo su cui viaggiava l'uomo, di proprietà della Ditta Del Prete che svolge il servizio, come da prassi, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri di Priverno intervenuti sul posto